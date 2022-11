Barak: “Terza vittoria di fila che dà fiducia: a Genova per vincere, senza sbagliare atteggiamento”

Antonin Barak ha parlato nel post partita della vittoria della Fiorentina ai microfoni dei media societari, queste le sue parole:

“Il gol? Era importante per la squadra perchè abbiamo visto fin dal riscaldamento che il campo poteva dare dei problemi nei passaggi e bisognava subito entrare bene contro squadre così che giocando in casa iniziano forte; quindi è stato importante segnare subito il gol.

L’assist di tacco? Io sono contento soprattutto perchè è la terza vittoria di fila ed è una vittoria che dà fiducia, tranquillità per affrontare le partite con ulteriore serenità. Sono contento che stiamo finalmente continuando a vincere.

Stanchezza in vista della Sampdoria? Abbiamo tanti giocatori, alcuni oggi hanno riposato altri un po’ meno, dobbiamo affrontare la partita al meglio ed è il mister che prende le decisioni. Secondo me con la qualità dobbiamo andare a Genova per vincere, fare la nostra partita senza sbagliare atteggiamento: questo non si può sbagliare mai perchè per il resto la qualità ce l’abbiamo.”

LE PAROLE DI MISTER ITALIANO