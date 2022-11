Italiano: “Abbiamo fatto quanto dovevamo. Torniamo carichi a Firenze per preparare la partita con la Samp”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano, ha così commentato il successo per 3-0 della Fiorentina sul Riga: “Abbiamo fatto quanto dovevamo, cercando di mettere del pepe al Basaksehir. Ottimo primo tempo, sono contento della ripresa fatta dai ragazzi come Bianco, Distefano e anche Zurkowski. L’avevamo preparata così, siamo riusciti a proporre soprattutto nel primo tempo. Stiamo provando a muoverci diversamente dal solito, di solito l’attaccante stava spalle alla porta, ora andiamo più sulla profondità. Cerchiamo di mettere dentro dell’altro e sta pagando. Le vittorie ti fanno lavorare bene, volevamo questa vittoria per tornare carichi a Firenze. Ci permetterà di preparare bene la partita con la Samp, in campionato abbiamo l’obbligo di mettere altri punti in cascina“.