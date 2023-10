Barak: “Sento di poter dare molto, conosco il mio valore. Ho tanta fame dopo questa pausa”

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale gigliato: “Vero che alla fine abbiamo rischiato di vincere, ma potevamo anche perderla e a questo bisogna prestare grande attenzione. Abbiamo rischiato molto, alla fine un punto ce lo prendiamo, andamo avanti e cerchiamo di vincere la prossima. Ora testa a domenica contro il Napoli, però sono anche contento che non abbiamo mollato e abbiamo visto una grande reazione anche da parte dei tifosi. E sono felice di essere tornato dopo un periodo in cui non sono stato bene, è bellissimo vedere come i nostri tifosi spingono la squadra. Alla fine siamo riusciti a spingere tanto, potevamo sfruttare di più”.

INGRESSO IN CAMPO. “Sentivo che potevo dare tanto, ho tanta fame, ho fame di giocare dopo questa pausa. Purtroppo ho saltato tutta la preparazione, ho grande voglia di giocare, conosco il mio valore. Giocare con questa maglia è un grande piacere, qui sto bene, tutta la mia famiglia sta bene, quando è così è un piacere lavorare”.

CARATTERE. “Importante non perdere, perché qui conta ogni punto. Siamo in gioco. Ora abbiamo altre 4 partite nel girone, in casa dobbiamo vincerle tutte e due e anche fuori dobbiamo andare a vincerle. Tutte le partite sono aperte, penso che abbiamo la qualità per vincerle tutte, poi dipende da noi”.

NAPOLI. “E’ una squadra fortissima, lo ha dimostrato martedì contro il Real Madrid, quando ha fatto una prestazione importante come sempre. Hanno una squadra fortissima, dall’anno scorso hanno perso solo un titolare, Kim. Sono campioni d’Italia, noi andiamo lì a testa alta, con grande fiducia. Dobbiamo provare a vincerla”.