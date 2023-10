Pradè: “C’è rammarico, abbiamo regalato un tempo. Poi potevamo vincerla, Nico sfortunatissimo”

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato al canale ufficiale: “L’abbiamo approcciata male, abbiamo regalato un tempo contro una squadra organizzata, allenata bene, con ottimi elementi, poi con i cambi siamo stati quasi devastanti con 35-40 minuti di altissimo livello. Abbiamo poi avuto 4-5 occasioni importanti per poterla vincere. C’è rammarico, ma poi pensi che potevi anche perderla. Ci prendiamo la reazione e ripartiamo da là. Ci servirà come esperienza per la prossima“.

STANKOVIC. “È un ottimo allenatore, ci conosciamo. Ci siamo svegliati quando abbiamo preso il secondo schiaffo, poi è stata un’altra gara. Nei minuti finali pensavi anche di poterla vincere. Oggi Nico è stato sfortunatissimo: avrebbe potuto giocare altre 10 ore e non avrebbe mai segnato“.

CARATTERE. “Dovevamo essere più bravi a farlo per tutta la gara. Ogni situazione ti porta a far meglio la prossima”.

NAPOLI. “Affrontiamo una squadra forte. Abbiamo poco per recuperare, è stato un periodo durissimo. Siamo in tanti e chi giocherà farà il suo meglio. Il Napoli lo scorso anno ha vinto il campionato e martedì non meritava di perdere col Real. Sarà una partita dura, ma noi paura di nessuno, rispetto per tutti”.