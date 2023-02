Ai microfoni di Mediaset ha parlato il centrocampista viola Barak. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto molto bene. Sono partite secche dove conta vincere, non solo giocare bene. Peccato aver preso gol ma siamo contenti di essere in semifinale. Amrabat? Non voglio parlarne. Lui è un grande professionista e calciatore. Ha grande stima di tutti noi e ora torna alla grande: è un giocatore importante”.

