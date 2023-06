Barak non convocato in Nazionale, il ct Šilhavý spiega: “Suo comportamento non sempre corretto”

Antonin Barak chiuderà la stagione con la finale di Conference League con la maglia della Fiorentina. Per lui niente nazionale. Infatti il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Jaroslav Šilhavý, ha deciso di non convocarlo per gli impegni estivi della nazionale. E ha spiegato il motivo: “Barak non è assente per problemi di salute. Abbiamo parlato con lui ieri e gli abbiamo detto che non parteciperà alle prossime partite della Nazionale. Abbiamo parlato con lui durante l’ultima riunione dicendogli le cose che non ci sono piaciute. Il suo comportamento in squadra non è stato sempre corretto, per cui abbiamo deciso di escluderlo“.