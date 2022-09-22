Barak lancia la sfida al Portogallo: "Sono i favoriti, ma possiamo sorprenderli. Vogliamo vincere"

Direttamente dal ritiro della Nazionale ceca, Antonin Barak ha parlato della sfida contro il Portogallo: "Sono sicuramente favoriti, non lo neghiamo. D'altra parte giochiamo in casa, siamo di buon umo...

Direttamente dal ritiro della Nazionale ceca, Antonin Barak ha parlato della sfida contro il Portogallo: "Sono sicuramente favoriti, non lo neghiamo. D'altra parte giochiamo in casa, siamo di buon umore e penso che abbiamo tutti i giocatori importanti qui e spero che ci prepareremo tutti bene nella testa. Possiamo gestire la partita e lottare per conquistare i 3 punti. Sono una squadra molto forte, con qualità in tutte le posizioni e la rosa è piena di grandi nomi. D'altra parte, possiamo sorprenderli con il nostro stile di gioco. Si può giocare con chiunque se la squadra è ben preparata tatticamente. Se si adatta alla maggior parte dei giocatori il giorno della partita, la prestazione può essere molto buona, cosa che spero. I momenti di crisi arriveranno in una partita del genere. Una squadra come il Portogallo avrà sicuramente un passaggio dove avrà il sopravvento ma dobbiamo evitare di essere passivi e di non subire una tale pressione che rimarremo dentro per troppo tempo e inizieremo a perdere forza, il che significa che domineranno sempre di più. Dobbiamo evitarlo"

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