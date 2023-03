Barak: “Il 2022 è stato fantastico, ma sono sicuro che quest’anno sarà ancora migliore”

Nella giornata di ieri il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak è stato premiato in Repubblica Ceca come secondo miglior giocatore ceco del 2022, alle spalle del solo Patrik Schick. Sui social, il giocatore viola ha ringraziato per il trofeo e esprimendo qualche parola sull’anno concluso: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Lo apprezzo molto. È stato un anno fantastico il 2022, in cui ho avuto il privilegio di conoscere e ispirarmi da persone fantastiche nella loro vita professionale e personale. Il grazie più grande a mia moglie Nikola per aver fatto questo viaggio con me ed essere stato un grande supporto sia per me che per i nostri ragazzi. Infine, voglio congratularmi con Patrik Schick per questo fantastico anno e Jindra Staněk per il podio! Credo che quest’anno sarà migliore in tutti i sensi per tutti noi. Grazie ancora”.