Barak: “Domani servirà massima attenzione, conterà ogni errore. Obiettivo? Vincere più partite possibili”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato in vista dell’ottavo di finale di Conference League contro il Sivasspor: “L’approccio è la massima attenzione perché ogni errore conta. Ci sono due partite e se sbagliamo qualcosa rischiamo di andare fuori”.

Poi ha proseguito parlando del suo ruolo: “Contro il Verona dovevamo partire così perché anche in casa avevamo vinto così e questa era la nostra tattica per quel match. Ma per me non c’è differenza, come mezzala posso partire più indietro e forse è anche più facile per me arrivare in gol da quel ruolo”. E sulla partita pareggiata contro l’Empoli: “Se ci siamo parlati? È normale ma non penso che sia cambiato molto. Adesso creiamo tanto e siamo più bravi e concreti in avanti che è fondamentale per ottenere punti e soddisfazioni”.

Infine, sugli obiettivi stagionali: “Per noi l’obiettivo sono tutte e tre le competizioni. Vogliamo vincere più partite possibili e vediamo dove arriviamo. Ma ora siamo concentrati su domani perché vogliamo andare avanti nella competizione”.