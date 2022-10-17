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Barak: "Dobbiamo essere più concreti nell'area avversaria. La differenza si è vista con la Lazio"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex Antonin Barak ha parlato di cosa è mancato contro la Lazio nel pre-partita di Fiorentina-Lecce: "Abbiamo lo stesso problema dall'inizio, poca concretezza in area...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 20:28
Barak: "Dobbiamo essere più concreti nell'area avversaria. La differenza si è vista con la Lazio" - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex Antonin Barak ha parlato di cosa è mancato contro la Lazio nel pre-partita di Fiorentina-Lecce: "Abbiamo lo stesso problema dall'inizio, poca concretezza in area avversaria e nella nostra area, dobbiamo migliorare e si è vista lì la differenza con la Lazio, loro hanno fatto due azioni nel primo tempo e due gol, noi potevamo segnare 3-4 volte ma non ci siamo riusciti, complicandoci la vita da soli. dopo la vittoria in europa dobbiamo adesso rialzarci anche in campionato". 

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