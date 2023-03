Barak al secondo posto del Pallone d’Oro ceco del 2022. Trionfa Schick, Standek chiude il podio

Antonin Barak si è distinto negli ultimi anni come uno dei migliori centrocampisti della nostra Serie A in termini di reti. E le sue ottime prestazioni con la Fiorentina non sono passate inosservate in patria. Ieri si è infatti tenuta la cerimonia di consegna del premio di miglior calciatore ceco del 2022. Premio che si è aggiudicato l’ex Roma Patrik Schick, oggi al Bayern Leverkusen. Medaglia d’argento per il centrocampista Viola con Jindra Standek, portiere del Viktoria Plzen a chiudere il podio.