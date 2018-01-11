Bani: "Pioli ha riportato entusiasmo a Firenze. Marcare Chiesa? Un bel problema"

Mattia Bani, difensore del Chievo Verona di origini toscane, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "La Fiorentina? Quando ci abbiamo giocato noi era...

Mattia Bani, difensore del Chievo Verona di origini toscane, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "La Fiorentina? Quando ci abbiamo giocato noi era una squadra in fase di rodaggio. Pioli sta facendo un grande lavoro e mi pare che con gli ultimi risultati a Firenze stia tornando quell’entusiasmo che si era perso".

Prosegue su un altro talento viola: "Marcare Chiesa è un bel problema… È uno dei prospetti italiani più forti in circolazione ed è una fortuna che sia la Fiorentina ad averlo".