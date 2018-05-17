Balotelli in viola difficile. Pessimo lo scambio Ilicic-Eysseric

Mario Sconcerti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Balotelli in viola? Poche discussioni sul piano tecnico ma l’inserimento nel gruppo viola lo vedo difficile inoltre ha un ingaggio oneroso. St...

Mario Sconcerti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Balotelli in viola? Poche discussioni sul piano tecnico ma l’inserimento nel gruppo viola lo vedo difficile inoltre ha un ingaggio oneroso. Stadio? Aumenta il patrimonio di una società, è un importante sforzo economico ma nel frattempo cambierà poco: la Fiorentina dovrà continuare a trovare giocatori, scovarli e valorizzarli.Sul moduolo. Berardi-Saponara sarebbe una lotta tra giocatori spenti. Con il secondo abbiamo avuto tanta pazienza.Bilancio del campionato? La Fiorentina mi ha sorpreso, mi aspettavo meno, il merito è del gruppo ma il campionato è da 6. Spero che si vada in ritiro già con una squadra. Su Corvino: Scambio Eysseric-Ilicic non lo avrebbe fatto nessuno