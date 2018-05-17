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Balotelli in viola difficile. Pessimo lo scambio Ilicic-Eysseric

Mario Sconcerti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Balotelli in viola? Poche discussioni sul piano tecnico ma l’inserimento nel gruppo viola lo vedo difficile inoltre ha un ingaggio oneroso. St...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 19:27
Balotelli in viola difficile. Pessimo lo scambio Ilicic-Eysseric - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Mario Sconcerti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Balotelli in viola? Poche discussioni sul piano tecnico ma l’inserimento nel gruppo viola lo vedo difficile inoltre ha un ingaggio oneroso. Stadio? Aumenta il patrimonio di una società, è un importante sforzo economico ma nel frattempo cambierà poco: la Fiorentina dovrà continuare a trovare giocatori, scovarli e valorizzarli.Sul moduolo. Berardi-Saponara sarebbe una lotta tra giocatori spenti. Con il secondo abbiamo avuto tanta pazienza.Bilancio del campionato? La Fiorentina mi ha sorpreso, mi aspettavo meno, il merito è del gruppo ma il campionato è da 6. Spero che si vada in ritiro già con una squadra. Su Corvino: Scambio Eysseric-Ilicic non lo avrebbe fatto nessuno

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