Ballardini: "La Fiorentina era più motivata del Napoli, poteva vincere la partita con i suoi fantasisti"

Il tecnico ha parlato del match tra viola e partenopei

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il tecnico Davide Ballardini ha condiviso le sue impressioni sulla sfida tra Fiorentina e Napoli, vista personalmente sugli spalti dello stadio Franchi. Nel corso della sua intervista, l'allenatore si è soffermato sul nuovo corso degli arbitri in Serie A, sul momento della squadra partenopea e sulle prospettive della Nazionale italiana.

Sulla sfida di Firenze «L'impostazione data dai nuovi vertici arbitrali sta rendendo la Serie A decisamente più avvincente, imprimendo un'impronta di stampo europeo. Assistere agli incontri è diventato davvero un piacere. Recentemente ho seguito dal vivo Fiorentina-Napoli al Franchi: le temperature erano soffocanti e le condizioni climatiche hanno influito parecchio sul gioco. La Fiorentina si è mostrata ben organizzata sul terreno di gioco, palesando stimoli superiori rispetto agli azzurri. Credo che la formazione partenopea abbia i mezzi per sviluppare una manovra di livello ben più alto rispetto a quella mostrata a Firenze; del resto pesavano diverse assenze rilevanti, come quella di McTominay. Non appena l'organico ritroverà il pieno equilibrio, il compito dell'allenatore risulterà decisamente più agevole».

Sulla selezione azzurra «Se la Nazionale tornerà a essere un punto di riferimento? Senza dubbio. I profili giovani di valore non mancano. Roberto Mancini possiede grande competenza ed è pur sempre il tecnico ad aver conquistato l'ultimo trofeo. La base di giovani talenti c'è: a mio avviso saremo assolutamente all'altezza in vista della rassegna europea».