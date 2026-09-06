Baldini tuona: "Abbiamo ceduto Kean per l'ingaggio, ma ci siamo tenuti De Gea che non para più"

Il giornalista ha parlato della cessione di Kean e la permanenza di De Gea

A Radio Bruno Enzo Baldini ha criticato Paratici per le cessioni fatte soprattutto quella di Kean: "Abbiamo ceduto Kean perché costava troppo, ma era la punta della Nazionale invece ci siamo tenuti De Gea che è irriconoscibile e non para più, ma anche lui ha un ingaggio pesante. Non me lo spiego."