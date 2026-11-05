Baldini conferma Ndour nei convocati dell'Under 21 per le amichevoli contro Francia e Belgio

Ndour è l'unico viola convocato, ci sono anche gli ex Kouadio ed Amatucci

Anche l’Italia Under 21 ha le sue convocazioni. Archiviato il discorso Europei di categoria, dove la squadra di Silvio Baldini ha centrato la qualificazione (e si andrà in Albania e Serbia l’anno prossimo), per gli azzurrini è il momento di disputare due amichevoli contro Francia e Belgio rispettivamente venerdì 13 alle 18:30 e lunedì 15 alle 18:15.

Questi i nomi dei chiamati:

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).

Sono tre le novità azzurre: si tratta di Pessina (Bologna), Kouadio (Monza) e Inacio (Borussia Dortmund), tutti giocatori peraltro già chiamati in Nazionale maggiore da Roberto Mancini nello scorso settembre tranne Inacio, che è stato portato dallo stesso Baldini in Nazionale maggiore nel suo periodo ad interim.