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Baldini bacchetta il Como: "Il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como"

Oggi inizia il raduno dell'Italia Under 21, che si prepara per le ultime due gare di qualificazione all'Europeo del 2027

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2026 19:54
Baldini bacchetta il Como: "Il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como" -
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Italia Under 21
Como
Silvio Baldini
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Ecco le parole di Silvio Baldini durante la prima conferenza stampa dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: "Non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Quella di Alvini è una storia bellissima, uno che parte dagli amatori e arriva in Serie A, merita un premio. A prescindere da questo, stanno vincendo in maniera straordinaria attraverso il gioco.

Le Nazionali giovanili lavorano benissimo anche grazie al lavoro di persone competenti e in gamba. Il percorso Under 21 è importante nella crescita di questi ragazzi, che maturano velocemente e possono così stare nel grande calcio. E' una bella vetrina per i ragazzi, le società hanno campito che i giovani sono una risorsa e non un problema, portano entusiasmo e qualità, penso che già dalla prossima sosta, molti giocatori saranno convocati dalla Nazionale maggiore".

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