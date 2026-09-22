Baldini bacchetta il Como: "Il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como"

Oggi inizia il raduno dell'Italia Under 21, che si prepara per le ultime due gare di qualificazione all'Europeo del 2027

Ecco le parole di Silvio Baldini durante la prima conferenza stampa dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: "Non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Quella di Alvini è una storia bellissima, uno che parte dagli amatori e arriva in Serie A, merita un premio. A prescindere da questo, stanno vincendo in maniera straordinaria attraverso il gioco.

Le Nazionali giovanili lavorano benissimo anche grazie al lavoro di persone competenti e in gamba. Il percorso Under 21 è importante nella crescita di questi ragazzi, che maturano velocemente e possono così stare nel grande calcio. E' una bella vetrina per i ragazzi, le società hanno campito che i giovani sono una risorsa e non un problema, portano entusiasmo e qualità, penso che già dalla prossima sosta, molti giocatori saranno convocati dalla Nazionale maggiore".