Baiano: "Vi spiego che problema ha Simeone. Soffre la troppa personalità di Chiesa e Thereau..."

Intervenuto ieri sera nell'ambito di Casa Viola, Ciccio Baiano ha detto la sua sull'attacco viola: "Simeone? Ha fatto una buona partita nonostante non fosse la gara più adatta a lui. E’ un giocatore c...

Intervenuto ieri sera nell'ambito di Casa Viola, Ciccio Baiano ha detto la sua sull'attacco viola: "Simeone? Ha fatto una buona partita nonostante non fosse la gara più adatta a lui. E’ un giocatore che ha bisogno di cross, perchè abbiamo visto che tutte le volte che la Fiorentina arriva sul fondo e crossa lui sa fare molto male agli avversari. Risente molto la personalità di Thereau e Chiesa che tendono più a convergere verso il centro piuttosto che crossare".