Baiano su Beto: "Deve giocare di più, con 25 minuti di gioco non può fare molto per la squadra"

L'attaccante guineano è stato difeso dall'ex giocatore viola

Ospite del Pentasport sulle frequenze di Radio Bruno, Ciccio Baiano ha analizzato nuovamente le difficoltà arretrate della Fiorentina, sottolineando come non si tratti di una questione legata al singolo settore ma all'intero collettivo. «Mi piacerebbe osservare maggiore solidità senza palla: subire due reti a gara rende tutto più arduo, anche perché non è pensabile segnarne sempre quattro. Sarebbe però limitativo concentrarsi soltanto sul reparto arretrato, visto che le criticità non riguardano unicamente la retroguardia. Il pacchetto difensivo riceve scarsa copertura e i centrali finiscono per soffrire nei duelli individuali. Leggo che, per il tasso tecnico a disposizione, bisognerebbe schierare più elementi d'attacco, ma se già con il 4-3-3 si fatica, immagino cosa accadrebbe con il 4-2-3-1. Servirebbero in mezzo due interpreti con le caratteristiche di Gattuso».

REPARTO ARRETRATO. «Superate le dodici giornate, mi aspetterei di vedere una coppia di centrali fissa: dietro è fondamentale l'affiatamento, un movimento preventivo riesci a farlo anche solo con un'intesa visiva».

REPARTO OFFENSIVO. «Pellegrino e Beto hanno profili agli antipodi. Buttare nella mischia Beto per un quarto d'ora in un momento in cui la squadra fatica rischia di servire a ben poco».