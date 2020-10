Baiano: “Callejon non è un acquisto adatto a Iachini. Pradè non è dalla parte dell’allenatore”

Francesco “Ciccio” Baiano, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato la seguente dichiarazione in diretta a 30° Minuto, programma televisivo trasmesso da Toscana TV.

PROBLEMI IN ATTACCO “Manca un centravanti, e non da quest’anno. Vengono serviti in modo non adeguato, ma per caratteristiche servirebbe un attaccante diverso, che fa salire una squadra bassa che esce dalla difesa con lanci lunghi. Se non hai tecnica e stazza però è difficile farlo e mi meraviglio che non sia arrivato un centravanti di spessore visto che in questa squadra non lo vediamo da tempo”.

IACHINI “Tutti gli allenatori vengono messi sotto processo, quando non ci sono i risultati è sempre lui il primo a pagare. Iachini ha solo una persona dalla sua parte, ma non è il direttore sportivo che è il collante tra società e squadra con cui ogni giorno devi confrontarti”.

ACQUISTI “Bisogna capire se l’allenatore ha avuto voce in capitolo nel mercato. Se giochi con il 3-5-2 o 5-3-2 e sostituisci Chiesa con Callejon si può dire che non è stato fatto un acquisto per l’allenatore”.

SPOGLIATOIO “Spero non si divida, sono tutti bravi ragazzi”.

