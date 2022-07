Bagno di folla per Dodò all’arrivo al Benatti di Moena: foto, autografi e tanti sorrisi ai tifosi viola

Dodò è arrivato a Moena in tarda mattinata all’hotel Dolce Casa che in queste due settimane sta ospitando i calciatori della Fiorentina. Intorno alle 15:07, il brasiliano è arrivato al centro sportivo Benatti dove questo pomeriggio i suoi compagni affronteranno il Trento in una gara amichevole. Tanti sorrisi, foto ed autografi per i tifosi viola.

LEGGI ANCHE, MILENKOVIC FIRMA AUTOGRAFI, TIFOSI LO IMPLORANO: “NON ANDARE ALL’INTER” POI “COMUNQUE SARAI UNO DI NOI”