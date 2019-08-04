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Badelj torna alla Fiorentina in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 4 milioni

Milan Badelj è sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il croato si trasferirà in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato 4 milioni. 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 20:39
Badelj torna alla Fiorentina in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 4 milioni - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Milan Badelj è sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il croato si trasferirà in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato 4 milioni.

 

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