Badelj torna alla Fiorentina in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 4 milioni
Milan Badelj è sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il croato si trasferirà in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato 4 milioni.
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 20:39
Milan Badelj è sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il croato si trasferirà in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato 4 milioni.