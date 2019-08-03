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Badelj ritorna alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Per lui ingaggio da 2 milioni

Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi Milan Badelj ritorna alla Fiorentina. Il calciatore dovrebbe lasciare il ritiro della Lazio tra domani e lunedì. La formula dovrebbe essere prestito con diritto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 23:48
Badelj ritorna alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Per lui ingaggio da 2 milioni - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi Milan Badelj ritorna alla Fiorentina. Il calciatore dovrebbe lasciare il ritiro della Lazio tra domani e lunedì. La formula dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni. Il centrocampista percepirà 2 milioni a stagione. Il croato ha spinto molto per tornare a vestire la maglia viola.

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