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Badelj: "Oggi è importante per arrivare in Europa, questo è il nostro obiettivo finale"

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di TIM Cup contro la Sampdoria, che è terminata sul punteggio di 1-1 alla fine del primo tempo, p...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
13 dicembre 2017 18:22
Badelj: "Oggi è importante per arrivare in Europa, questo è il nostro obiettivo finale" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di TIM Cup contro la Sampdoria, che è terminata sul punteggio di 1-1 alla fine del primo tempo, per effetto delle reti di Babacar e Barreto. “Abbiamo l'opportunità di arrivare in Europa. Questo è l'obiettivo e per noi è importante”, le parole del giocatore viola.

 

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