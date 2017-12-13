Badelj: "Oggi è importante per arrivare in Europa, questo è il nostro obiettivo finale"

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di TIM Cup contro la Sampdoria, che è terminata sul punteggio di 1-1 alla fine del primo tempo, p...

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di TIM Cup contro la Sampdoria, che è terminata sul punteggio di 1-1 alla fine del primo tempo, per effetto delle reti di Babacar e Barreto. “Abbiamo l'opportunità di arrivare in Europa. Questo è l'obiettivo e per noi è importante”, le parole del giocatore viola.