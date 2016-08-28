Badelj non ha preso bene l'esclusione dai titolari, ma la ragione non è di mercato...

Il retroscena della reazione di Badelj è stato rivelato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky nel prepartita di Fiorentina - Chievo l'inaspettata esclusione dai titolari di Milan Badelj dei titolari ha indispettito e non poco il calciatore croato viola. L'esclusione però è da specificare, non ha motivi di mercato (il mediano viola è stato accostato al Milan di Vincenzo Montella) ma ha ragioni solo e soltanto di natura tecnica. Nel mondo Milan questa esclusione e questo "arrabbiatura" di Badelj ha fatto risvegliare i rumors ma, come anche espresso da Gianluca Di Marzio, non è una scelta legato al mercato.

Che questa reazione di Badelj possa riaprire una trattativa con il Milan? Vedremo ma sembra molto difficile.