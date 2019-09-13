Badelj: "Fiorentina-Juve? Sempre più speciale. Vi giuro che mi sta salendo l'adrenalina"

Questi alcuni estratti delle parole rilasciate al Corriere dello Sport dal centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: "Sul mio goal alla Juve nel 2016/2017 che doveva essere un cross? Come posso sc...

Questi alcuni estratti delle parole rilasciate al Corriere dello Sport dal centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: "Sul mio goal alla Juve nel 2016/2017 che doveva essere un cross? Come posso scordarlo? Soprattutto l'ironia che è arrivata dopo perchè onestamente cercavo Federico Chiesa e non il goal ma lui non la toccò (ride, ndr). Quella settimana non so perchè ma eravamo convinti che l'avremmo vinta. La Juventus è una squadra fortissima ma se riusciremo a batterli saremo più forti noi. La gara di domani è speciale? In realtà sì, sempre di più. Non m permetto di pensare di poterla vivere e sentire come un fiorentino perchè non sono a Firenze da tantissimo ma vi giuro che più sto qui e più mi sale l'adrenalina. La Juve non mi sembra ancora quella di Sarri, ha un nuovo progetto e bisogno di tempo. Per questo dico che... è meglio incontrarla ora che poi"