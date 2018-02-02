Badelj in svincolo: al 90% va alla Roma a giugno. La Fiorentina ci perde 15 milioni...
Come ricorda il Corsport, Milan Badelj entra ufficialmente in regime di svincolo. Il croato ha il contratto in scadenza a fine giugno 2018 e con ogni probabilità non rinnoverà con la Fiorentina. Futur...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 14:56
Come ricorda il Corsport, Milan Badelj entra ufficialmente in regime di svincolo. Il croato ha il contratto in scadenza a fine giugno 2018 e con ogni probabilità non rinnoverà con la Fiorentina. Futuro altrove, insomma, per Badelj: per lui ci dovrebbe essere la Roma, come indicato qualche tempo fa da Corvino. A meno di clamorosi colpi di scena che francamente, ad oggi, appaiono alquanto improbabili. La Fiorentina perderà così a zero un giocatore che, sul mercato, poteva valere almeno 15 milioni di euro.