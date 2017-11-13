Badelj in dubbio contro la Spal, Pioli studia per trovare il sostituto..

Dopo la giornata di riposo concessa ieri, da oggi la Fiorentina comincerà a preparare nei dettagli la gara di domenica prossima a Ferrara contro la Spal..

Dopo la giornata di riposo concessa ieri, da oggi la Fiorentina comincerà a preparare nei dettagli la gara di domenica prossima a Ferrara contro la Spal. Mancheranno ancora i nazionali, che torneranno a Firenze tra domani e mercoledì, e tutti gli occhi saranno puntati sugli infortunati. Se c’è un discreto ottimismo sul recupero dei francesi Laurini e Thereau, resta in dubbio la disponibilità di Badelj per la gara contro la Spal. Pioli lo aspetterà fino al termine della settimana ma è chiaro che il giocatore al momento resta in dubbio. Due le possibili alternative: schierare Sanchez al posto del croato con Benassi e Veretout ai suoi fianchi, oppure (e forse la più probabile) affidare la regia a Veretout, con affianco Benassi e il rientrante Saponara che così potrebbe giocare nel ruolo di mezz’ala.

A riportarlo è La Nazione