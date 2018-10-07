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Badelj: "Dobbiamo avere carattere, per me sarà una partita speciale"

Nel pre partita di Lazio-Fiorentina, il centrocampista biancoceleste ed ex viola Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Lazio Channel: “Sarà sicuramente una bella gara, per me sarà speicalema ci v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 13:51
Badelj: "Dobbiamo avere carattere, per me sarà una partita speciale" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
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Nel pre partita di Lazio-Fiorentina, il centrocampista biancoceleste ed ex viola Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Lazio Channel: “Sarà sicuramente una bella gara, per me sarà speicalema ci vogliamo riscattate dopo due sconfitte: non abbiamo alternative, dobbiamo vincere. In partite simili bisogna dimostrare di avere carattere, questa squadra ha caratteristiche importanti e dobbiamo riversarle in campo. Siamo all’ottava giornata di campionato, è appena iniziata la Serie A, ma vogliamo attestarci tra le prime posizioni della classifica e ci servono i tre punti”.

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