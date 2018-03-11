Badelj: "Astori resterà la nostra luce. Firenze ci sta facendo vedere la sua anima"

Prima della partita a Sky Sport ha parlato Milan Badelj, queste le sue parole:"Davide era, è e rimarrà per sempre la nostra luce. In questi giorni stiamo facendo le prime cose senza di lui, oggi sarà...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2018 13:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj con Pioli

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