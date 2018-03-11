Badelj: "Astori resterà la nostra luce. Firenze ci sta facendo vedere la sua anima"
Prima della partita a Sky Sport ha parlato Milan Badelj, queste le sue parole:"Davide era, è e rimarrà per sempre la nostra luce. In questi giorni stiamo facendo le prime cose senza di lui, oggi sarà...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 13:04
Prima della partita a Sky Sport ha parlato Milan Badelj, queste le sue parole:
"Davide era, è e rimarrà per sempre la nostra luce. In questi giorni stiamo facendo le prime cose senza di lui, oggi sarà la prima gara senza Davide. Nessuno dimenticherà mai questa partita. Sarà difficile, ma la famiglia sta soffrendo molto più di noi. La città, la gente di Firenze, ci ha fatto vedere la sua anima. Tutti sono uniti dopo una cosa così".