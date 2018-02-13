Baby goal, Chiesa in cima alla lista con Cutrone: 5 reti per Federico, sempre più uomo mercato...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa un focus sui giovani italiani che si stanno mettendo in mostra in Serie A. Mai come quest’anno i talenti del nostro paese stanno dando un contributo alla lo...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa un focus sui giovani italiani che si stanno mettendo in mostra in Serie A. Mai come quest’anno i talenti del nostro paese stanno dando un contributo alla loro squadra anche in termini di reti. Il primo in questa speciale lista è Federico Chiesa che, insieme a Cutrone del Milan, è a quota 5 gol. Federico, sempre secondo il quotidiano, in estate sarà un uomo mercato.