Babacar trova poco spazio in maglia viola, possibile cessione a gennaio. Ecco tutti gli scenari

L'attaccante, molto deluso per il poco spazio potrebbe richiedere la cessione, i club maggiormente interessati sono quelli di Premier League

Nonostante la chiusura del mercato estivo, le voci di mercato non si placano. La principale riguarda El Khouma Babacar che nonostante la partenza di Kalinic non trova ancora lo spazio che avrebbe sperato.

Ecco allora che per l'attaccante senegalese potrebbero nuovamente arrivare offerte dalla Premier League dove ha molti estimatori. Questa estate la punta viola è stata cercato a fine mercato dal Brighton, club neo promosso in Premier, ma l'attaccante ha rifiutato la destinazione e il club non aveva intenzione di cedere il suo bomber a poche ore dalla fine del mercato.

Adesso le cose sembrano però essere cambiate: Babacar vorrebbe andare in una squadra che lo possa valorizzare e la società vorrebbe cederlo data la scarsa utilità ed il contratto in scadenza 2019. La squadra maggiormente interessata è il Crystal Palace che starebbe per formulare un'offerta da 12 milioni di euro con la Fiorentina che ne chiede almeno 15. In caso di partenza dell'attaccante, il sostituto potrebbe arrivare dalla serie B, infatti Corvino potrebbe puntare sul bomber macedone del Palermo Ilija Nestorovski.