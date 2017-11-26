Babacar: "Potevamo anche vincere. Vorrei giocare di più, per la Fiorentina ho dato tutto quindi..."

A fine partita ha parlato Babacar, queste le sue parole:“Potevamo anche vincere ma la squadra c’è stata e ha lottato fino alla fine, ora proseguiamo su questa strada. Mentalmente dobbiamo essere pront...

A fine partita ha parlato Babacar, queste le sue parole:

“Potevamo anche vincere ma la squadra c’è stata e ha lottato fino alla fine, ora proseguiamo su questa strada. Mentalmente dobbiamo essere pronti e attivi, potevamo fare di più anche oggi, ci aspettiamo di fare di più di così. La Lazio è una grandissima squadra per cui questo punto può darci grande fiducia. Ma oggi meritavamo di segnare. Vorrei sempre giocare di più, sto lavorando per la squadra e l’importante è che si vinca. Io a questa società ho dato tutto per cui sono contento se la squadra fa risultato la squadra”.