Avversario non di richiamo, meteo incerto, giorno lavorativo, il Franchi sarà deserto domani in Conference

Come riporta La Nazione, per la sfida al Cukaricki di domani sera il Franchi conterà soltanto 13mila persone. Uno stadio semi vuoto se si considera che non è detto che tutti i mini abbonati vengano alla partita e che lo stadio conta una capienza di oltre 40mila posti.

Ricordiamo però che il meteo domani è dato molto incerto in uno stadio ancora scoperto, che il giorno è comunque lavorativo e lo sarà pure il giorno successivo, e che l’avversario non è di grande richiamo. Tuttavia, nonostante uno stadio non delle grandi occasioni, la Fiorentina ha bisogno in ogni modo di un successo per continuare la sua avventura europea

CONTINUA A DELUDERE AMRABAT