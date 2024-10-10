Avv. Gudmundsson: "Dubito che la decisione verrà impugnata. Decisione sbagliata riesaminare il caso"

Assoluzione per Gudmundsson: ecco le prime reazioni dei legali dopo la sentenza del tribunale di Reykjavík

Il tribunale di Reykjavík ha giudicato Albert Gudmundsson non colpevole delle accuse di cattiva condotta sessuale. Subito dopo la sentenza, sono arrivate le prime reazioni da parte dei legali, che hanno commentato il verdetto. Ecco cosa ha detto Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, avvocato difensore del numero 10 della Fiorentina:

"Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato, e anche quello giusto. Accogliamo con favore questo risultato. Dubito che la decisione possa essere impugnata in base al ragionamento della corte. È stata una decisione sbagliata da parte del Procuratore di Stato riprendere in esame il caso di Albert".

È poi intervenuta anche Eva B. Helgadóttir, l'avvocato della donna che ha mosso le accuse contro l'attaccante della Fiorentina:

"La decisione del tribunale non cambia l'esperienza della vittima di questa serata né il rapporto con l'imputato. Non voglio descrivere il risultato come deludente. È difficile per la vittima intraprendere la strada legale. Penso che la vittima abbia mostrato forza. Se il caso dovesse essere impugnato, ciò sarebbe coerente con la precedente decisione del Procuratore dello Stato"

Gudmundsson è stato assolto e ritenuto innocente da ogni accusa. Il tribunale ha emesso la sentenza

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