"Avevo detto a Enrico che Federico doveva segnare di più, mi ha ascoltato. Benassi..."

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:"Chiesa? Ho sentito suo padre Enrico e gli dissi a Natale che doveva fare più gol, si vede...

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:

"Chiesa? Ho sentito suo padre Enrico e gli dissi a Natale che doveva fare più gol, si vede che gliel'ha detto. E' un esterno offensivo e il gol deve essere nel suo bagaglio tecnico. Corre molto, con l'esperienza si impara poi a fare una corsa a vuoto in meno e arrivando meno stanco sotto porta. Spero continui così. Benassi ha qualità e lo abbiamo seguito, lo seguiamo perché è un giocatore importante".