Atalanta in vista della Coppa Italia: terapie per Toloi e Holm, Scalvini ha lavorato sia da solo che in gruppo

L’Atalanta ieri ha battuto il Monza all’U-Power Stadium vincendo per 2-1 fuori casa, risultato che avvicina i neroblu al quinto posto. Mercoledì i bergamaschi saranno impegnati contro la Fiorentina al Gewiss Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia; l’andata è terminata 1-0 in favore dei gigliati. I ragazzi di mister Gasperini sono tornati in campo in tarda mattinata per prepararsi in vista del match contro i viola di Italiano, l’allenamento è stato completo per chi non ha giocato o giocato poco contro il Monza. Seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera. Per quanto riguarda i singoli, Toloi e Holm (usciti anzitempo dalla gara col Monza) hanno svolto terapie (faranno esami strumentali nei prossimi giorni), mentre Scalvini ha svolto un lavoro in parte individuale e in parte in gruppo. Domani si terrà una seduta pomeridiana. Lo riporta Tuttomercatoweb.

LA PENNA ARBITRO DI ATALANTA-FIORENTINA