Atalanta-Fiorentina è una partita irrecuperabile: si potrebbe giocare a campionato finito

Atalanta-Fiorentina, una partita irrecuperabile. La Gazzetta dello Sport, elenca le possibili date per il recupero della gara di ieri: si potrebbe giocare a inizio maggio se entrambe usciranno dall’Europa, oppure il 15 dello stesso mese se verrà spostata la finale di Coppa Italia. Se così non sarà, allora le date utili sono il 22 maggio o il 29 maggio, sempre se l’Atalanta o la Fiorentina non saranno in finale delle proprie competizioni europee. In caso contrario, si andrebbe a inizio giugno. La Lega inoltre, teme lo scenario peggiore: giocare la gara a campionato concluso. Ovvero quando i giochi per la corsa alle coppe europee potrebbero essere già fatti. L’unica ipotesi che semplificherebbe il lavoro della Lega è quella che nessuno si augura: entrambe le squadre fuori dall’Europa dopo il prossimo turno.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO SVELA