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Atalanta e Fiorentina, amici-nemici. Serata in memoria di Astori e Mondonico

Da giovedì 12 a martedì 17 luglio si terrà la 15° edizione della "Festa della Dea". Il quattordici aprile, sarà dedicata a Davide Astori ed Emiliano Mondonico (ex anche della Dea). Saranno invitati an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 16:44
Atalanta e Fiorentina, amici-nemici. Serata in memoria di Astori e Mondonico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Da giovedì 12 a martedì 17 luglio si terrà la 15° edizione della "Festa della Dea". Il quattordici aprile, sarà dedicata a Davide Astori ed Emiliano Mondonico (ex anche della Dea). Saranno invitati anche ospiti della società viola. Sarà presente in rappresentanza della Fiorentina Giancarlo Antognoni.

Questa la locandina del programma delle serate a Bergamo:

Atalanta e Fiorentina, amici-nemici. Serata in memoria di Astori e Mondonico

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