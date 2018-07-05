Atalanta e Fiorentina, amici-nemici. Serata in memoria di Astori e Mondonico

Da giovedì 12 a martedì 17 luglio si terrà la 15° edizione della "Festa della Dea". Il quattordici aprile, sarà dedicata a Davide Astori ed Emiliano Mondonico (ex anche della Dea). Saranno invitati an...

Da giovedì 12 a martedì 17 luglio si terrà la 15° edizione della "Festa della Dea". Il quattordici aprile, sarà dedicata a Davide Astori ed Emiliano Mondonico (ex anche della Dea). Saranno invitati anche ospiti della società viola. Sarà presente in rappresentanza della Fiorentina Giancarlo Antognoni.

Questa la locandina del programma delle serate a Bergamo: