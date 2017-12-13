Astori: "Vittoria dopo una battaglia. Queste partite ci aiutano per il futuro, all'inizio dell'anno..."

Subito dopo la partita vinta contro la Sampdoria ha parlato il capitano viola Davide Astori, queste le sue parole:“Questa partita è stata una battaglia, la Sampdoria è un’ottima squadra e in questo mo...

Subito dopo la partita vinta contro la Sampdoria ha parlato il capitano viola Davide Astori, queste le sue parole:

“Questa partita è stata una battaglia, la Sampdoria è un’ottima squadra e in questo momento sono avanti a noi ma oggi abbiamo giocato bene. La fase difensiva oggi è stata buona, loro hanno un ottimo attacco e non era facile, ma tutta la squadra ha giocato bene, siamo contenti per il passaggio del turno. Nei primi mesi del campionato mancava la continuità, alternavamo partite ottime a partite non esaltanti ma queste partite ci aiuteranno per il futuro”.