Astori: "Rivorrei Pasqual con noi, dobbiamo dare continuità"
Davide Astori ha parlato a Sky Sport, in una intervista doppia al fianco dell'ex compagno e capitano Pasqual, in vista del derby di domenica al Castellani: "Per noi è importante questa partita di dome...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2016 18:47
Davide Astori ha parlato a Sky Sport, in una intervista doppia al fianco dell'ex compagno e capitano Pasqual, in vista del derby di domenica al Castellani: "Per noi è importante questa partita di domenica per provare a dare continuità, soprattutto sotto il punto di vista delle vittorie. All'Empoli ruberei uno come Manuel, per riaverlo tra di noi".