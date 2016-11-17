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Astori: "Rivorrei Pasqual con noi, dobbiamo dare continuità"

Davide Astori ha parlato a Sky Sport, in una intervista doppia al fianco dell'ex compagno e capitano Pasqual, in vista del derby di domenica al Castellani: "Per noi è importante questa partita di dome...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2016 18:47
Astori: "Rivorrei Pasqual con noi, dobbiamo dare continuità" -
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Davide Astori ha parlato a Sky Sport, in una intervista doppia al fianco dell'ex compagno e capitano Pasqual, in vista del derby di domenica al Castellani: "Per noi è importante questa partita di domenica per provare a dare continuità, soprattutto sotto il punto di vista delle vittorie. All'Empoli ruberei uno come Manuel, per riaverlo tra di noi".

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