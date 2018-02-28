Astori resta alla Fiorentina. Accordo da 1,3 milioni all'anno fino al 2022. Rifiutata la cessione

"Astori rinnova, Corvino incontra il suo manager: in viola fino al 2022". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Tra qualche giorno infatti Davide Astori firmerà il rinnovo co...

"Astori rinnova, Corvino incontra il suo manager: in viola fino al 2022". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Tra qualche giorno infatti Davide Astori firmerà il rinnovo contrattuale con la Fiorentina: ieri a Milano il dg viola Corvino ha incontrato gli agenti del giocatore e l’accordo tra le parti può dirsi sostanzialmente fatto. Lo stipendio fisso - si legge - resterà molto simile a quello attuale (circa 1,3 milioni), a cui si andranno ad aggiungere una serie di bonus legati agli obiettivi personali e di squadra. Il capitano, nonostante le lusinghe di diversi club italiani ed esteri, ha già detto sì. E il club, da parte sua, è ben contento di confermarlo al centro della difesa e proprio per questo ha detto sì alla richiesta di un rinnovo triennale.

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