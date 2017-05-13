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Astori, giallo pesante: salterà la gara contro il Napoli

Giallo pesante per il centrale difensivo della Fiorentina Davide Astori: con l'ammonizione rimediata oggi, nel primo tempo della gara contro la Lazio, è certo che salterà la prossima gara contro il Na...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 18:56
Astori, giallo pesante: salterà la gara contro il Napoli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Giallo pesante per il centrale difensivo della Fiorentina Davide Astori: con l'ammonizione rimediata oggi, nel primo tempo della gara contro la Lazio, è certo che salterà la prossima gara contro il Napoli.

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