Astori, giallo pesante: salterà la gara contro il Napoli
Giallo pesante per il centrale difensivo della Fiorentina Davide Astori: con l'ammonizione rimediata oggi, nel primo tempo della gara contro la Lazio, è certo che salterà la prossima gara contro il Na...
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 18:56
Giallo pesante per il centrale difensivo della Fiorentina Davide Astori: con l'ammonizione rimediata oggi, nel primo tempo della gara contro la Lazio, è certo che salterà la prossima gara contro il Napoli.