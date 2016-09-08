Astori: “Convinceremo gli scettici. Ho parlato con Pavoletti…”

Presente insieme a Gonzalo Rodriguez al Fiorentina Store Duomo, per presentare la terza maglia viola, Davide Astori si è espresso così: “Il Genoa? Hanno Pavoletti che è difficile da marcare, è un attaccante molto forte, ne abbiamo parlato in nazionale. Che clima si respira? Ricordo che l’anno scorso c’era scetticismo e siamo riusciti a cancellarlo andando avanti gara dopo gara. I tifosi ci credono e noi possiamo dare loro ulteriore entusiasmo: siamo la seconda squadra con più abbonati in Italia. I nuovi? Salcedo l’ho visto pochissimo, ma lo aiuteremo ad inserirsi. De Maio potrà darci una mano da subito: lo conosco bene e lui conosce la serie A”.