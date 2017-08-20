Astori: "Abbiamo cambiato tanto ma siamo ambiziosi. Pioli ha la nostra stessa voglia di fare bene"

Abbiamo cambiato tanto ma vogliamo capire anche noi dove possiamo arrivare. Inizia un nuovo ciclo" cosi il capitano Astori prima della partita

Davide Astori ha parlato ad Inter Channel prima di Inter-Fiorentina, queste le parole del capitano della squadra viola:

"Abbiamo aperto un nuovo ciclo e non è mai facile cambiare tanto dopo due stagioni fatte di certezze. Anche noi vogliamo capire dove possiamo arrivare, ma siamo ambiziosi. Non ci sarà bisogno di motivazioni visto che giochiamo contro l’Inter, Pioli ci tiene come noi e il campo darà il suo responso come sempre”.