Astori: "Accettiamo e capiamo i fischi dei tifosi. Siamo delusi anche noi. Adesso usciamo insieme da questo brutto momento"

I fischi dei tifosi sono una reazione a caldo più che comprensibile, adesso più che mai abbiamo bisogno di loro

Dopo il pareggio in casa contro l'Atalanta ha parlato dopo la gara uno dei migliori in campo, il difensore viola Davide Astori, queste le sue parole dopo il match: "Accettiamo i fischi dei nostri tifosi a fine gara, credo che sia stata una reazione a caldo che è comprensibile , anche noi siamo delusi. L’importante è che adesso stiamo tutti insieme, giocatori e tifosi per uscire da questo momento difficile, abbiamo bisogno di loro per uscire da un momento cosi. Su cosa dobbiamo lavorare? In assoluto dobbiamo lavorare su tutto, a testa bassa. Anche lo scorso anno abbiamo avuto un momento così, dobbiamo trainare la gente per stare dalla nostra parte. Adesso dobbiamo già pensare alla sfida di giovedì in Europa League" conclude Astori.