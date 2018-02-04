Astori: "Tifosi, dovete valutarci a lungo termine. La piazza è esigente, siamo una squadra giovane"

Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha parlato a Sky prima del match di oggi contro il Bologna: "C'è stata la vicinanza dei tifosi e del presidente in questi giorni: noi abbiamo un progetto...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2018 15:45

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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