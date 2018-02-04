Astori: "Tifosi, dovete valutarci a lungo termine. La piazza è esigente, siamo una squadra giovane"
Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha parlato a Sky prima del match di oggi contro il Bologna: "C'è stata la vicinanza dei tifosi e del presidente in questi giorni: noi abbiamo un progetto...
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 15:45
Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha parlato a Sky prima del match di oggi contro il Bologna: "C'è stata la vicinanza dei tifosi e del presidente in questi giorni: noi abbiamo un progetto a lungo termine, non bisogna valutare solo i risultati di queste partite. Siamo una squadra molto giovane e la piazza è molto esigente, dobbiamo tornare quelli di inizio stagione".