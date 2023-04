Assessore Guccione: “Nessun altro progetto può avere i 55 milioni per il restyling del Franchi”

Non c’è modo di indirizzare i 55 milioni del Pnrr negati dalla commissione Ue per il restyling dello stadio a un altro progetto. «Sono persi e non potranno essere destinati ad altri investimenti, mentre per il Franchi c’è la necessità di trovare fondi sostitutivi statali», spiega l’assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione, rispondendo al senatore di FdI Paolo Marcheschi che aveva detto avrebbe messo tutto il suo impegno per non perdere l’opportuinità data dai fondi del recovery. «Per evitare questo esito è essenziale che il sindaco Nardella e la giunta facciano chiarezza, ufficializzando se ci sono o no progetti alternativi realizzabili concretamente nei tempi previsti». Una risposta che arriva anche al leader di Italia viva Matteo Renzi, il primo a ipotizzare di far valere la fiche per il progetto dei Lupi di Toscana. «Il sindaco Nardella – ricorda Guccione – ha già risposto al ministro Fitto che gli chiedeva di verificare se ci fossero stati altri possibili progetti, di uguale importo, da sostituire con quello previsto della riqualificazione del Franchi. Dall’analisi è risultato che a Firenze le aree che rispettano i vincoli del cosiddetto indice di vulnerabilità sociale e materiale non sono molte perché la maggior parte hanno parametri troppo bassi». La soglia limite è il punteggio di 100. Niente da fare neppure per i Lupi, l’indice è inferiore.

«La nostra città – dice l’assessore – si è già vista assegnare finanziamenti Pnnr per oltre 60 progetti in ambito culturale, scolastico, sociale, trasporti e ambiente per circa 850 milioni di euro su un valore complessivo superiore al miliardo di euro. In generale l’amministrazione comunale ha ottenuto, sulla base di progetti definiti o addirittura immediatamente cantierabili presentati, ingenti finanziamenti statali e comunitari oltre ai fondi Pnrr, che sommati ai finanziamenti comunali conducono al piano di investimenti per oltre 2 miliardi di euro. Questo a testimonianare la progettualità diffusa e soprattutto che le numerose esigenze della città sono garantite da altre risorse». Lo scrive La Nazione.

