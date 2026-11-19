Ascari: "Se fossi Paratici farei uno sforzo per prendere Hojbjerg a centrocampo, è quello che serve"

Il procuratore ha parlato dei possibili innesti a centrocampo

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il noto agente e operatore di mercato Eugenio Ascari ha analizzato le possibili mosse della Fiorentina in vista della finestra invernale, allargando poi lo sguardo ad altri temi.

“Per Hojbjerg si può fare un'eccezione, altrimenti...” “Nella passata stagione la società viola dovette intervenire massicciamente a gennaio vista l'emergenza di classifica, portando a Firenze profili come Solomon e Rugani. Quest'anno, invece, credo servano solo ritocchi mirati. È evidente che alla mediana manchi un incontrista di stazza: se ci fosse l'opportunità di arrivare a Hojbjerg, varrebbe la pena fare un sacrificio economico, nonostante i suoi 31 anni. In caso contrario, conviene proseguire sulla linea verde tracciata da Paratici, puntando sui giovani per costruire presente e futuro. Acquistare tanto per farlo sarebbe inutile”.

“Biondini è un colpo per il futuro: ha carattere e ricorda Ambrosini”“Conquistare punti nelle prossime due gare esterne permetterebbe alla Fiorentina di mettersi al riparo dalla zona calda, anche se non vedo i presupposti per puntare all'Europa: chiudere noni o decimi farebbe poca differenza. Quanto a Biondini dell'Empoli, si è ritagliato un buon minutaggio nella prima parte di campionato dimostrando dinamismo e temperamento; non sorprende che sia nel mirino di Sassuolo e, in particolare, del Torino. Per i viola rappresenterebbe un chiaro investimento a lungo termine, anche perché l'Empoli in questa fase è aperto a lasciar partire i suoi talenti: per caratteristiche mi ricorda Ambrosini. Su Oulaï, infine, dico che ha margini di crescita enormi: serve pazienza, finora abbiamo ammirato meno della metà del suo reale valore”.