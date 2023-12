Arthur si è preso la Fiorentina ma il riscatto dalla Juve fissato a 20 milioni è ancora lontano ed incerto 

Ormai Arthur si è preso la Fiorentina. Non era così sicuro, né tantomeno scontato per una serie di motivi. Il primo riguardava il dubbio sulla continuità di rendimento e atletica, e invece il 27enne brasiliano ha vinto la sfida personale, convincendo tutti. Certo, il riscatto dalla Juventus fissato a venti milioni è ancora lontano e incerto, sempre per un’altra serie di motivi, il primo dei quali qui è relativo all’investimento oneroso da parte del club di Commisso.

Tanto per dire quanto l’allenatore della Fiorentina stia apprezzando l’apporto dell’ex Barcellona, per non rinunciarvi si è “inventato” di recente la formula col doppio regista, così l’alternanza con Maxime Lopez per far tirare il fiato ad Arthur si è trasformata nella scelta di schierarli insieme. Lo scrive il Corriere dello Sport.